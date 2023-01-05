Петербургские дети получат компенсацию стоимости путевок в лагеря в 2023 году

В Петербурге более 100 тысячи детей получат частичную или полную оплату путевок. Для этого город выделит более 3 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, в Смольном было подписано постановление “«Об утверждении стоимости и квот предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт‑Петербурге на период с февраля 2023 года по январь 2024 года и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт‑Петербурга”.

В соответствии с документом 18 категорий петербургских детей получат социальную поддержку в сфере отдыха и оздоровления. Стоит отметить, что 16 льготных категорий, в том числе дети участников СВО, получат путевки бесплатно за счет средств бюджета города.

На 2023 год в городском бюджете на детский отдых предусмотрено более 3 млрд рублей. Деньги пойдут на частичную или полную оплату путевок и сертификатов для 141 тысячи ребят.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что В Петербурге отцы-одиночки, проживающие вместе со своими детьми, смогут бесплатно пользоваться бесплатной юридической помощью по трудовым вопросам.