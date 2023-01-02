В Петербурге отцы-одиночки смогут получить бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам

В Петербурге отцы-одиночки, проживающие вместе со своими детьми, смогут бесплатно пользоваться бесплатной юридической помощью. Соответствующий закон уже был подписан в Смольном.

Как передает Brif, одинокие отцы в Северной столице теперь имеют право на бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам. В правительстве города внесли изменения в Закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». Так, в соответствии с изменениями одинокие отцы, воспитывающие проживающих совместно с ними детей в возрасте до трех лет, а также опекуны детей указанного возраста, получили право на бесплатную юридическую помощь в связи с нарушением прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом России.

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