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Туристический ретропоезд “Лахта” осуществил первый рейс до Выборга

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© Фото: Baltphoto

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Туристический ретропоезд “Лахта” осуществил первый рейс до ВыборгаИз Петербурга в Выборг 2 января осуществил свой первый рейс туристический ретропоезд “Лахта”. Поезд украсили новогодними гирляндами и мишурой для создания праздничной атмосферы.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, состав отправился с Финляндского вокзала в Выборг. Туристических поезд “Лахта”, это 10-вагонный электропоезд ЭР2К-980, выпущенный пол века назад. Интерьер внутреннего убранства вагонов выполнен в стиле 70-80-х годов.

В пути “Лахты” предусмотрена остановка у оп 69 км, который расположен недалеко от всесезонного курорта ‘Игора”. На время курсирования ретропоезда будет осуществляться бесплатный автобусный трансфер до курорта и обратно.В пути следования пассажиров будут сопровождать Дед Мороз и Снегурочка. поезд также был по-новогоднему украшен для создания новогодней атмосферы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на железнодорожном маршруте 'Санкт-Петербург-Витебский – Павловск" было запущено тактовое движение. 

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