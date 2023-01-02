Пожилым петербуржцам рассказали, что делать в случае падения на льду

В зимний сезон риск поскользнувшись упасть на улице, возрастает в разы. Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева рассказала, как правильно падать.

В разговоре с “МК в Питере” врач рассказала, что чаще всего падения заканчиваются переломами и черепно-мозговыми травмами. Если говорить про пожилых людей, то они чаще всего получают такую травму, как перелом шейки бедра. Согласно статистике смертность от этой травмы в России составляет 25%.

В первую очередь эксперт советует не паниковать в случае падения.

"Не спеша повернитесь и попробуйте сесть. Медленные движения предотвратят головокружение. Осмотритесь и найдите ближайшую стабильную опору", — посоветовала врач.

Также она отметила, что если есть силы, то можно попробовать встать на одно колено, затем на другое. Если получается, то нужно сесть на ближайшую лавочку и позвать на помощь.