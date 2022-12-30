С Дворцовой площади через “Новогоднюю почту” было отправлено 40 тысяч писем

На Дворцовой площади в Петербурге на протяжении 10 дней работает “Новогодняя почта”. За все эти дни было отправлено 40 тысяч открыток во все уголки страны.

Данный проект реализуют второй раз. По состоянию на 29 декабря, с Дворцовой отправлено 40 тысяч открыток в разные регионы России. В рамках акции поздравительные открытки бесплатно может отправить любой желающий. На данный момент в запасе у “Новогодней почты” остается еще около семи тысяч открыток.

К слову, про письма. Как рассказал тв360, недавно было найдено послание в бутылке от жителей Домодедово, Дениса и Наталии. Отдыхая в Абхазии в 2016 году, пара решила бросить в воду бутылку с письмом с пожеланиями счастья и любви. Внезапно послание в бутылке нашли спустя шесть лет. В соцсетях находку некоторые посчитали фейком, однако автор письма, Денис, подтвердил его подлинность.