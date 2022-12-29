Петербуржцам рассказали про интернет-тренды 2023 года

Тренды в современном интернете меняются со скоростью света. Постоянно приходят новые форматы, появляются новые социальные сети. О том, что нового ждет в интернет-пространстве рассказал руководитель digital-агентства «Сделаем» Павел Молянов.

В беседе с “МК в Питере” эксперт подчеркнул, что в следующем, 2023-м году, мессенджер Telegram продолжит наращивать популярность. Особенно актуальным он будет для новых бизнесов.

Все площадки, по мнению Павла, перейдут на формат вертикального видео, сделав его центральным. Так, как утверждает спикер, проще вовлекать аудиторию, а также этот формат проще в производстве.

В интернет-рекламе также появятся новые тренды. Основным будет автоматизация. Компании начнут оптимизировать алгоритмы, а сервисы по автоматическому запуску рекламы будут популярнее.