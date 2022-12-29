  • 29 Декабрь 2022
USD 30.12.2022 71.9778 +0.6517
USD ММВБ 18:33 71.8121  
EUR 30.12.2022 76.0765 +0.4165
EUR ММВБ 18:33 75.5627  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали про интернет-тренды 2023 года

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Тренды в современном интернете меняются со скоростью света. Постоянно приходят новые форматы, появляются новые социальные сети. О том, что нового ждет в интернет-пространстве рассказал руководитель digital-агентства «Сделаем» Павел Молянов.

В беседе с “МК в Питере” эксперт подчеркнул, что в следующем, 2023-м году, мессенджер Telegram продолжит наращивать популярность. Особенно актуальным он будет для новых бизнесов.

Все площадки, по мнению Павла, перейдут на формат вертикального видео, сделав его центральным. Так, как утверждает спикер, проще вовлекать аудиторию, а также этот формат проще в производстве.

В интернет-рекламе также появятся новые тренды. Основным будет автоматизация. Компании начнут оптимизировать алгоритмы, а сервисы по автоматическому запуску рекламы будут популярнее.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram