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Фонд капитального ремонта продлил программу рассрочки для погашения долгов

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга (ФКР) анонсировал продление программы реструктуризации долга собственников. Эта программа позволяет заключить соглашение с Фондом о погашении долга равными частями без процентов.

Стоит отметить, что по факту погашения будут начислены пени. Также за собственником сохраняется обязанность оплачивать текущие начисления. Для заключения соглашения реструктуризации собственнику нужно обратиться в Фонд, где специалисты помогут определить период выплат и подписать все необходимые документы. После оформления рассрочки ФКР не станет начинать каких-либо судебных мероприятий по отношению к собственнику.

Фонд капремонта под руководством Дмитрия Шутова принял решение создать программу поддержки по оплате задолженностей после того, как общий долг стал насчитывать миллиарды рублей. Это стала лишь одной мерой из целого ряда, равно как и модернизация личного кабинета на сайте Фонда, и рассылки долговых квитанций и досудебных претензий.

Благодаря всем принятым мерам к концу 2022 года удалось снизить общий долг собственников перед Фондом до 5,2 млрд рублей. Предварительный годовой уровень собираемости взносов на сегодняшний день уже превысил 100%. Для сравнения, в 2021 он составил 88%.

При предыдущем руководстве ФКР проблема с оплатой возникла после того, как платеж перенесли из квитанций ВЦКП “Жилищник” в квитанции “Петроэлектросбыта”. Тогда петербуржцы просто не видели задолженности и копили их.

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