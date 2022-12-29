Фонд капремонта Петербурга опроверг слухи о поддельных квитанциях

На телеканале “78” прозвучала информация о появлении якобы поддельных квитанций на оплату капитального ремонта, которые на самом деле оказались уведомлениями для собственников квартир домов, участвующих в программе капремонта. Телеканал уже опубликовал опровержение, также слухи опровергли в Фонде капитального ремонта (ФКР).

Еще в ноябре ФКР сообщал, о запуске рассылки уведомлений о необходимости оплаты взносов собственникам, чьи дома недавно стали частью региональной программы. Всего было разослано 36 тысяч таких писем.

После появления ложной информации, в Фонде еще раз пояснили, что данные уведомления – это часть информационной компании по работе с гражданами. Это не квитанции, а информационные письма, призванные оповестить горожан о вступлении их дома в программу капремонта и возникновении обязанности вносить платежи.

Также в ФКР, который с конца 2021 года возглавляет Дмитрий Шутов, напомнили, что осуществить оплату и узнать о задолженности можно на сайте Фонда.