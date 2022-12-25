В Петербурге не стало гендиректора “Адмиралтейский верфей” Александра Бузакова

В Петербурге на 67-ом году жизни скончался генеральный директор “Адмиралтейских верфей” Александр Бузаков. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

В компании отметили, что еще на днях Александр Бузаков присутствовал на спуске на воду новой подводной лодки “Великие Луки”. Бузаков проработал на предприятии 35 лет, придя на него молодым инженером. В пресс-службе также отметили, что он делал многое для того, чтобы возродить мощь Адмиралтейских верфей и брал на себя ответственность за самые сложные заказы.

Также сообщается, что жизнь Александра Бузакова оборвалась безвременно, трагически.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории “Адмиралтейских верфей” 23 декабря провели спуск на воду новой дизель-электрической подлодки “Великие Луки". По словам главы города Велики Луки Николая Козловского новое судно внесет массивный вклад в повышение боевого потенциала Балтийского флота, а также в обеспечение обороноспособности России