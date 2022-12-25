В забеге на Дворцовой площади поучаствовали более тысяч Дедов Морозов

В Петербурге прошел традиционный шестой забег жителей города, переодетых в Деда Мороза. В этом году в забеге поучаствовало более 1,2 тысяч зимних волшебников.

Как пишут РИА Новости, по словам организаторов забега Дедов Морозов, данное мероприятие не спортивное, где все бегут на время, а объединяющие. Участники пришли либо в своих костюмах, либо получили в стартовом пакете соответствующие для Дедушки Мороза атрибуты, включая бороду, шапку и рукавицы. В забеге принимали участие петербуржцы разных возрастов, в том числе дети.

В этом году была подготовлена трасса в виде елки протяженностью 1 250 метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве в преддверии Нового года на некоторых улицих появились световый инсталляции в виде тематических рисунков детей. Так, на фабады домов проецируются новогодние рисунки детей из разных регионов страны, принимавших участие в конкурсе «Праздничный Петербург».