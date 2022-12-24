В Петербурге в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе открыли новый корпус

В Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе открылся корпус отделения экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Новое многофункциональное и высокотехнологическое здание расширит возможности института и позволит принимать дополнительно около 350 пациентов в сутки. Площадь корпуса составляет 24 тысячи квадратных метров. В нем располагаются 10 операционных, 8 реанимаций. Все оборудование – современное.

Также здание оснащено новейшим диагностическим оборудованием – аппаратами для проведения КТ, МРТ, рентгенологических исследований, ультразвуковой и эндоскопической аппаратурой. Установленная пневмопочта позволяет оперативно передавать данные с анализами в лабораторию. Также особенностью здания является близкое расположение к вертолетной площадке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в естрорецкой городской больнице №40 построили вертолетную площадку для санитарной авиации. Ее открыли в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».