Эксперт рассказал о самых распространенных мифах о кредитах

Специалист по банковскому сектору Сергей Григорян рассказал о самых распространенных мифах, связанных с кредитами.

Как пишет АБН, эксперт рассказал о пяти наиболее часто встречающихся мифах о кредитах. Так, по словам Григоряна, некоторые жители России полагают, что займы предоставляют только гражданам, имеющим идеальную кредитную историю. Разумеется, банки гораздо с большей охотой предоставляют кредиты заемщикам с хорошей кредитной историей, однако займ могут формировать даже те, у кого имеются просрочки.

Также эксперт подчеркнул, что банки отдают предпочтение серийным заемщикам, так как человек, никогда не бравший кредит, для банка выглядит также, как человек с плохой кредитной историей.

Когда банк принимает решение о выдаче кредита, он оценивает не общее число займов у обратившегося к нему человека, а показатель кредитной нагрузки.

Григорян также отметил, что некоторые заемщики объявляют себя банкротами, надеясь на списание долга. Но для признания банкротства у человека должно быть крайне плачевное материальное положение.