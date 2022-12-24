В Петербурге и Ленобласти пройдут предновогодние рейды по поимке нетрезвых водителей

Перед Новым годом дорожная полиция Петербурга проведет рейды на поимку водителей, севших за руль под градусом. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Так, сотрудники ГИБДД проведут рейды на выявления водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в выходные, ночь с 23 на 24 декабря. А также в ночь с 24 на 25 декабря и с 25 на 26 декабря. Рейды будут проводиться на территории Северной столицы и Ленинградской области.

Петербуржцам напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также за передачу управления авто лицу, находящимся в нетрезвом состоянии, предусматривается административный штраф, размером 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно садится за руль пьяным, то наступает уголовная ответственность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Московском районе Петербурга в рамках профилактического рейда сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый Hyundai Solaris, за рулем которого находилась нетрезвая девушка. В салоне авто был найден пакет с наркотическим веществом.