В Петербург в выходные вернутся морозы

В Петербурге после потепления и оттепели температура вновь опуститься до отрицательных значений. В субботу, 24 декабря, петербуржцев ждет небольшое похолодание, из-за которого местами может образоваться гололедица.

Как рассказал главный специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в этот день атмосферный фронт притянет в Северную столицу холодные воздушные массы. В городе температура будет держаться на отметке от 0 до -2 градусов. А в Ленобласти температура воздуха составит -4...+1 градус. Местами выпадет кратковременный снег, а также образуется сильная гололедица. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье, 25 декабря, морозы окрепнут до -3.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что для борьбы с гололедецой коммунальщики использовали более двух тысяч тонн пескосоляной смеси за сутки.