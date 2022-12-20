Фонд капремонта попросил петербуржцев оценить реставрацию дома на Рижском проспекте

На Рижском проспекте закончилась реставрация старинного доходного дома. Фонд капитального ремонта попросил петербуржцев оценить качество работ. Дом № 50 на Рижском проспекте является доходным домом ХХ века, выполненном в стиле модерн.

Дом известен своими атлантами, держащими эркеры. Пять лет назад в доме были отремонтированы инженерные сети, а в 2022 году Фонд капитального ремонта обновил фасады общей площадью более трех тысяч квадратных метров.

Подготовкой проектной документации и реставрацией дома занимался один подрядчик. Такая система была введена Фондом недавно, однако по такому типу контрактов уже было выполнено несколько работ на разных объектах.Данный подход позволяет проводить более тщательную подготовку к проведению работ, а также экономит время.

Оценить качество работ на Рижском проспекте жители города могут официальной странице Фонда капитального ремонта в «ВКонтакте».