Эксперт назвала новогодние блюда, представляющие опасность

На Новый год многие стараются устроить для гостей пышное застолье из разнообразных блюд и деликатесов. Однако не все яства могут оказаться полезными, особенно если это незнакомая еда.

Как передает “МК в Калининграде”, главный государственный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура рассказала, что в первую очередь стоит избежать употребления холодца и домашних грибных консервов. Если, оказавшись в гостях у малознакомых людей предлагают холодец, то от него лучше отказаться, особенно если не известно в каких условиях он разбирался и как готовился.

Грибы у незнакомых хозяев врач тоже также рекомендует не дегустировать, если не известно, кто и где их покупал. А чтобы не заполучить сальмонеллёз, Бабура советует делать домашний майонез без использования яиц.

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