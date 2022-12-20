Сервис “Яндекс Еда” опроверг информацию о забастовке курьеров в Петербурге

В сервисе “Яндекс Еда” отреагировали на сообщение о забастовке курьеров опровержением этой информации.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, в компании заявили, что сервис продолжает работу в штатном режиме. Пользователи могут заказывать продукты как из магазинов, так и из ресторанов.

В преддверии Нового года традиционно на доставку еды вырастает спрос. Обычно в декабре курьеры зарабатывают больше за счет повышенного спроса и повышающих квалификацию бонусов.

На сегодняшний день средняя заработная плата курьеров по Москве и Петербургу составляет 350-450 рублей в час. В месяц их доход достигает от 75 до 160 тысяч рублей.

Сейчас доставку осуществляет рекордное количество курьеров за весь осенне-зимний период. Из-за наплыва большого количества заказов в предновогоднее время компания начисляет курьерам дополнительные бонусы за доставку. В этом году на эти цели выделено до 70 млн рублей.