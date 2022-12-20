В Петербурге рост заболеваемости гриппом может продлиться до новогодних праздников

В Петербурге число заболевших гриппом продолжает расти с каждым днем. Горожан предупредили, что вероятнее всего такая ситуация будет наблюдаться вплоть до Нового года.

Как пишет Neva.Today, об этом сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Саран. По его словам, город на Неве на две недели отстает от Москвы по ситуации с заболеваемостью гриппом. Так, в столице уже был пройден пик и сейчас постепенно начался спад заболеваемости.

Поэтому Петербург достигнет пика лишь к концу декабря, а снижение числа заболевших стоит ждать только после новогодних праздников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. На данный момент есть две разработки, основанные на нейроминидазе и на гемагглютинине.