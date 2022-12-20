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Сотрудников петербургского завода Hyundai с января начнут увольнять

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В начале следующего года с автомобильного завода корейского концерна Hyundai в Петербурге начнут постепенное увольнение сотрудников.

Как пишет Neva.Today, после почти года простоя на предприятии будут сокращать персонал. Сотрудников будут приглашать на подписание соглашений о расторжении трудовых договоров с 16 января. Предположительно этот процесс пройдет до 3 февраля.

Предполагается сократить 80% штата и назначить каждому уволенному сотруднику по 12 окладов.

Если руководство не сможет сократить численность сотрудников до требуемого уровня, то в таком случае с 20 февраля работников будут увольнять по Трудовому кодексу Российской Федерации.

Напомним, что петербургский завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года из-за трудностей с логистикой для поставки комплектующих.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что был продлен до 2023 года срок простоя автомобильного завода Hyundai.

 

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