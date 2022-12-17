В Петербурге спрос на медицинские маски взлетел на 142%

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в России резко повысился спрос на медицинские маски. Более охотно покупать средства индивидуальной защиты ринулись петербуржцы.

Как сообщили в пресс-службе Wildberries, за последнюю неделю, с 10 по 16 декабря, по стране в целом спрос на маски вырос на 50%. Так, рост спроса в Северной столице составил 142%. В Москве – на 61%, в Татарстане – на 40%, в Краснодарском крае – на 35%.

Напомним, что в Петербурге пока что частично введен масочный режим из-за распространения гриппа и ОРВИ. Обязательное ношение масок распространяется на социальные учреждения и медицинские учреждения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские ученые работают над созданием съедобной вакцины от гриппа в виде капсул.