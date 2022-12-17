В Петербурге морозы сменятся оттепелью

В Петербурге в скором времени ожидается резкое погодное изменение. Морозы сменят оттепели.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, первая половина декабря выдалась морозный. В некоторых регионах Ленобласти температура приближалась до отметки в -20 градусов. Теперь петербуржцев ожидают первые оттепели этой зимы.

Так, к вечеру минимальная температура воздуха опустится до -11…-13, а по области ожидается -10…-15 градусов. Однако уже в воскресенье в город придет теплый атмосферный фронт, который повысит температуру до -3…-5° в Санкт-Петербурге.

Потепление продолжится в понедельник. Затем во вторник подморозит, а потом снова начнет теплеть во второй половине недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 17 декабря влияние западной периферии антициклона обеспечит преимущественно облачно, местами выпадет небольшой снег.