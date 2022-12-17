В Петербурге периферия антициклона сохранит облачную погоду с небольшим снегом

В Петербурге погода мало поменяется в сравнении с прошлым днем. Город остается под влиянием западной периферии антициклона. Таким образом будет преимущественно облачно, а местами может пройти небольшой снег.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Teledram-канале, в субботу, 17 декабря, в Северной столице температура воздуха составит -5...-7 градусов. По Ленобласти -5...-10.

Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на воскресенье морозы станут сильнее и окрепнут до -12...-14 градусов. Зато днем ожидается резкое потепление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что в воскресение к концу дня ожидается потепление.