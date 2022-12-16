Петербуржцам рассказали, нужно ли проветривать квартиру в зимнее время

Чаще всего человек принимает решение о том, чтобы открыть окно исходя из ощущений. Стало душно — открываем окно, прохладно — закрываем. Поэтому очень часто зимой окна в квартирах не открываются неделями.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, проветривание помещения — это очень важная для здоровья процедура. Длительное нахождение в плохо проветриваемом помещении может негативно отразиться на состоянии и здоровье человека. Снижение работоспособности, чувство “разбитости” по утрам, простудное состояние, головные боли и обострение хронических заболеваний — могут быть следствием недостаточного проветривания квартиры.

Также стоит помнить, что “щелевое” проветривание, не всегда может обеспечить достаточный воздухообмен.

В Роспотребнадзоре советуют проветривать помещение необходимо как можно чаще, но не реже 2-3 раз в день и обязательно перед сном.

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