Петербург получит 2,3 млрд рублей на зарплаты медработникам

Петербург получит 2,37 млрд рублей в рамках заключенного соглашения между Минздравом России и правительством города для софинансирование оплаты труда отдельных категорий медицинских работников.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, выделенная в рамках этого соглашения сумма будет направленна на достижение целевых показателей заработной платы, установленных государственным медучреждениям города.

На текущий год целевые показатели для врачебного персонала составляют 138 тысяч рублей. А для среднего и младшего медицинского персонала — 68 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правительство Петербурга решило выделить 3,8 миллиарда рублей на сферу здравоохранения. Эти средства направят организациям, которые работают в системе петербургского обязательного медицинского страхования. Эти деньги также направлены с целью обеспечения финансовой устойчивости и стабильной работы государственных учреждений.