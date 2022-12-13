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Юрист рассказал о том, что приводит к выходу на пенсию не в назначенный срок

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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Оказывается, за выход на пенсию позже, чем нужно могут быть различные последствия. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как пишет “МК в Новгороде”, юрист сообщил, что за каждый год более позднего обращения за назначения пенсии после появления права на ее получение, фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. Это значит, что увеличивает размер пенсии.

Также юрист подчеркивает, что отложить выход на пенсию можно на от года до 10 лет. Если выйти на пенсию через пять лет после достижения пенсионного возраста, то сумма выплат поднимется почти на 40 процентов, а сумма пенсионных коэффициентов - на 45.

Уйти на пенсию сегодня можно по нескольку причин: достижение пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа и минимальной суммы индивидуальных коэффициентов.

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