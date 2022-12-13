В Абхазии планируют открыть рестораны "Вкусно — и точка"

Сеть ресторанов “Вкусно — и точка”, заменившая в России ушедший McDonald’s, собирается открыться в Абхазии.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, об этом заявил торговый представитель Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц. По его словам, в Абхазии уже приобретена франшиза компании. В связи с этим рестораны сети появятся в стране уже в ближайшее время. Также Барциц подчеркнул, что нет никаких правовых или иных к этому противопоказаний. Также было уточнено, что открытие “Вкусно — и точка” в Абхазии не станет единичным примером.

Для открытия сети осталось решить разного рода инфраструктурные моменты. Это вопрос не одного месяца, поэтому предположительно открытие произойдет в следующем, 2023-м, году.

Напомним, что “Вкусно — и точка” открылся в России на месте американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, который покинул РФ из-за санкций.