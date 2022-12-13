В Петербурге депутаты нашли способ спасти от разорение ювелирные магазины

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили инициативу сохранении специальных налоговых режимов для ювелирных компаний.

Как пишет Neva.Today, парламентарии предполагают, что это может спасти от разорение более 800 городских ювелирных фирм. Депутат Ирина Иванова пояснила, что с начала 2023 года для продавцов и производителей ювелирных изделий больше не будет доступна упрощенная или патентная системы налогообложения. В связи с этим они будут вынуждены перейти на общую.

Это вместе с введением налоговой и балансовой отчетности, предполагает принятие на работу новых квалифицированных сотрудников, которые не имеют отношения к производству.

По мимо этого потребуется закупка нового программного обеспечения и обучение специалистов работе с новой системой учета и продаж. Дополнительные расходы могут достигать не меньше ста тысяч в месяц, что в свою очередь приведет у подорожанию ювелирной продукции.

Депутаты Петербурга в связи с этим обратились в Государственную думу России с законодательной инициативой — не отменять льготные налоговые режимы для ювелирной сферы.