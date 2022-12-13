  • 13 Декабрь 2022
USD 14.12.2022 63.2120 +0.4446
USD ММВБ 19:15 62.8850  
EUR 14.12.2022 66.7017 +0.4317
EUR ММВБ 19:15 67.0793  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге депутаты нашли способ спасти от разорение ювелирные магазины

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили инициативу сохранении специальных налоговых режимов для ювелирных компаний. 

Как пишет Neva.Today, парламентарии предполагают, что это может спасти от разорение более 800 городских ювелирных фирм. Депутат Ирина Иванова пояснила, что с начала 2023 года для продавцов и производителей ювелирных изделий больше не будет доступна упрощенная или патентная системы налогообложения. В связи с этим они будут вынуждены перейти на общую. 

Это вместе с введением налоговой и балансовой отчетности, предполагает принятие на работу новых квалифицированных сотрудников, которые не имеют отношения к производству. 

По мимо этого потребуется закупка нового программного обеспечения и обучение специалистов работе с новой системой учета и продаж. Дополнительные расходы могут достигать не меньше ста тысяч в месяц, что в свою очередь приведет у подорожанию ювелирной продукции. 

Депутаты Петербурга в связи с этим обратились в Государственную думу России с законодательной инициативой — не отменять льготные налоговые режимы для ювелирной сферы. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram