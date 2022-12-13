В Петербурге усилят антитеррористические меры в преддверии новогодних гуляний

В Петербурге состоялось заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города. Меры антитеррористической будут безопасности в местах новогодних гуляний.

Как передает Neva.Today, 13 декабря в Смольном состоялась заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, на которым были подняты вопросы, касательно мер безопасности и мер противодействия терроризму.

Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового скопления людей, в том числе в новогодние праздники. Также меры безопасности усилят на общественном транспорте.

В Смольном отметили, что в 2022 году в Северной столице не было допущено ни одного теракта. В данный момент обстановка в городе остается спокойной и подконтрольной.

Ранее также сообщалось, что на Дворцовой установили новогоднюю 23-метровую елку, привезенную из Приозерска.