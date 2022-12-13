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Александр Дрозденко подвел годовые итоги Ленобласти

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© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

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Глава Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник, 13 декабря, подвел итоги 2022 года и рассказал о планах региона на будущее.

Как передает ivbg.ru, Дрозденко отметил, что невзирая на все сложности 2022 года, он завершается для Ленобласти “достаточно неплохо”.

Как отметил глава 47-го региона, экономическая ситуация в области остается стабильной. В этом году удалось закрыть ряд вопросов, получивших общественный резонанс. Например, запуск Тихвинского вагоностроительного завода и Русско-Высоцкой птицефабрики, которые возобновили производства.

“В целом, если говорить по экономике — у нас идет рост, мы это видим по объему отгруженных товаров, оказанных услуг по отрасли, экономика, а также по росту ВВП”, — отмечет Александр Дрозденко.

Ранее также сообщалось, что за 2022 год инвесторы вложили в Ленобласть 361 миллиард рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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