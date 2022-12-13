В Петербурге в понедельник выпала треть нормы осадков

Начало рабочей недели в Петербурге отметилось сильным ветром и практически беспрерывным снегопадом. Весь город накрыт снежным покрывалом, а количество выпавших осадков составляет треть от нормы.

Как сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, 12 декабря, в понедельник, выпало 15,7 миллиметров осадков. Данное значение является рекордным для 12 декабря. Был также побит рекорд 2010 года. Тогда количество выпавших осадков составил 9,3 миллиметра.

Колесов отметил, что осадки были в виде чистого снега. Без мокрого и без дождя. Также уровень выпавшего снега приблизился к рекордному значению 2009 года, когда 26 декабря выпало 28 миллиметров.

На вторник, по словам специалиста, ожидается лишь небольшой снег, а также повышение температуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург остается на периферии циклона “Биргит”, центр которого располагается сейчас над Финским заливом.