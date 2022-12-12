Из-за сильной метели в Петербурге действует желтый уровень погодной опасности

Из-за непогоды в виде снежной пурги и ветра в Петербурге ввели действует желтый уровень погодной опасности.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб, в связи с прогнозом Гидрометцентра Северной столицы о неблагоприятной погоде и рекомендациями ГУ МЧС по Петербургу.

Желтый уровень погодной опасности распространяется на вечер понедельника и на вторник, 13 декабря. Ночью будет идти снег, местами сильный. Днем ожидается умеренный снег.

В пресс-службе предупредили о гололедице и сложной обстановке на дорогах. Автомобилистов призвали проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность необходимо соблюдать и пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за счет активного южного циклона “Биргит” в Петербурге 12 декабря будут идти снегопады.