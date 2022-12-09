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Правительство Петербурга рассмотрит дополнительные меры поддержки бизнеса на 2023 год

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В Петербурге будут рассмотрены меры поддержки бизнеса на 2023 год.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, в правительстве Северной столицы рассмотрят новые меры поддержки для представителей бизнес-сектора. Так, например, введут налоговые льготы для стивидорных компаний и операторов связи, а также организаций пищевой и фармацевтической отраслей. Также будут рассмотрены меры по поддержке промышленных предприятий.

Отмечается, что за текущий, 2022-ой, год Фонд промышленности Санкт-Петербурга выдал 26 займов на сумму, которая составила более 1,7 миллиарда рублей. Также рассматриваются еще 18 заявок на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

Ранее также сообщалось, что правительство Петербурга подписало закон о предоставлении предприятиям дополнительных мер поддержки по снижению налоговой нагрузки в условиях внешнего санкционного давления. Нововведения должны поспособствовать снижению налоговой нагрузки для представителей малого и среднего бизнеса.

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