Холдинг «Евроинвест» попал в тройку самых крупных застройщиков Ленобласти

В Ленобласти застройщики подвели итоги уходящего года. Невзирая на сложную экономическую ситуацию, многие сумели нарастить продажи за счет льготной ипотеки, не забывали при этом и о социальной инфраструктуре.

Так, согласно данным аналитиков агентства Аналитики Dataflat.Ru, почти половина региональных лидеров строительного рынка продемонстрировала рост проданных квартир. При этом выручка увеличилась и вовсе у девяти из десяти.

В тройке лидеров на рынке Ленобласти оказались только две петербургские компании. Еще одно место досталось московскому девелоперу “ПИК”. По выручке он попал на второе место. В сравнении с прошлом годом эта компания нарастила продажи с 377 до 2015 лотов.

Если же говорить про локальных компании, то с учетом экономической нестабильности, они стараются делать больший упор на флагманские проекты. Так, например, холдинг “Евроинвест Девелопмент” Андрея Валерьевича Березина не стал в 2022 году наращивать предложение. В сравнении с прошлым годом продажи компании выросли с 1420 до 1487 лотов. А значительный рост выручки с 7,14 до 9,37 млрд рублей позволил компании закрепиться в тройке лидеров рынка.

Ближе к середине декабря на рынке появятся квартиры в одном из главных для холдинга проектов комфорт-класса в Ленобласти. Речь идет о ЖК iD Murino. Стоит отметить, что на квартиры сохранены льготные ставки по ипотеке в 0,1%.

Застройщик рассказал, что продажи открываются в седьмом корпусе клубного квартала iD Murino II. На старте продаж доступно 568 лотов от 24 до 110 “квадратов” с высокими потолками и большими окнами. Все лоты при этом сдаются с качественной предчистовой отделкой.

Также региональные застройщики крайне ответственно подходят к вопросу создания социальной структуры. Так, “Евроинвест Девеломпент” Андрея Березина уже в декабре готов досрочно ввести в эксплуатацию детский сад в Кудрово на 200 мест. Всего в микрорайоне, где располагается iD Kudrovo, должны появится еще три детсада и одна школа.

Лидером рейтинга стала компания “ЦДС”, которая, похоже, снизила активность на петербургском рынке недвижимости, где у компании обороты снизились на 5 млрд рублей. Зато в Ленобласти продажи холдинга растут за счет новых проектов.

Самые низкие показатели продемонстрировал “Строительный трест”, который оказался на 10 месте в рейтинге застройщиков 47-региона. Несмотря на то, что в текущем году компания подняла среднюю стоимость квадратного метра на 20 тысяч рублей, что в целом вписывается в общую динамику рынка, реализовать удалось лишь 410 лотов против 575 в прошлом году. В результате, выручка упала с 3,6 до 2,8 млрд рублей.