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Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В России в пятницу, 9 декабря, отмечается День Героев Отечества. В Ленинградской области этот же день также считается Днем освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Как передает ivbg.ru, губернатор 47-го региона Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с этими датами. Он отметил, что гордится Героями ― людьми высочайшего мужества, доблести, чести.

По словам Дрозденко, Тихвинская наступательная операция занимает особое место в истории Великой Отечественной войне.

“Отдавая им дань огромного уважения, мы вспоминаем о подвиге тех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной. В её летописи совершенно особое место занимает Тихвинская наступательная операция”, — сказал глава Ленобласти.

Также отмечается, что на территории Ленинградской области пройдут различные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Среди них возложение цветов, открытие мемориальной доски, присяга курсантов, кинопоказы и концерты и другие мероприятия.

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