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Автоэксперт назвал причины уменьшения числа каршеринговых авто в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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На автодорогах Петербурга в последнее время стало меньше каршеринговых машин. О том, почему так произошло рассказал автоэксперт Дмитрий Ракитский.

В беседе с “МК в Питере” эксперт подчеркнул, что основные причины такого явления имеют экономически характер. Дело в том, что раньше компании регулярно обновляли свои автопарки новыми машинами, которые теперь гораздо проблематичнее доставить на территорию России.

По этой причине, в данный момент каршеринговые фирмы ищут альтернативные варианты. Так, они стали больше сотрудничать с китайскими автопроизводителями. Китайские машины стали заменой для популярных ранее среди клиентов машин, таких как Nissan Qashqai.

Среди китайских марок петербуржцы уже могут взять в каршеринг 50 Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 и Haval Jolion.

Также эксперт отметил, что те машины, что были с пробегом, столкнулись с дефицитом новых запчастей. Поэтому их число сократилось на дорогах города.

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