Синоптик Колесов пообещал петербуржцам погоду без снега в выходные

В Петербурге несколько дней продолжает периодически идти снег. Падать снег будет и весь последний день трудовой недели, а потом утихнет на выходные.

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, Северная столица оказалась на пороге очередной зоны с осадками. Затем ожидается небольшой перерыв и затем следующие осадки.

В предстоящие выходные дни жители города смогут отдохнуть от снегопадов и ветра. По словам синоптика, даже есть вероятность, что петербуржцев порадует своим появлением солнце. А вот температура понизится и на улице снова подморозит. Так, основной температурный фон будет составлять от -4 до -9 градусов. По области температура понизится до -10...-15 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на пятницу влияние на погоду в городе продолжает оказывать циклон “Зора”. В Петербурге ожидается небольшое потепление и снег.