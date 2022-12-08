Насмерть замершая на Зверинской пенсионерка могла переохладиться, выпрашивая у магазина милостыню

В Петроградском районе Петербурга была госпитализирована проживающая на Зверинской улице 76-летняя пенсионерка с общем переохлаждением. Спасти замерзшую пенсионерку врачам не удалось. Среди версий, есть и такая, что она замерзла, попрошайничая на улице.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург", соседи на Зверинской улице рассказали о образе жизни погибшей пенсионерки. Женщина вела асоциальный образ жизни, в ее квартире нашли тары из-под крепких горячительных напитков и горы хлама и мусора. Кроме того, женщину часто видели у ближайшего к дому продуктового магазина, где она часами попрошайничала. Вероятно, долгие часы на морозе и могли стать причиной переохлаждения.

По второй версии, женщина замерзла из-за якобы поврежденных при ремонте дома окнах. Однако, соседи отметили, что такого рода проблемы решаются быстро. У жительницы с первого этажа окно поменяли сразу после обращения в жилконтору. Однако пенсионерка никуда не обращалась.