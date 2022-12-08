В Петербурге в конце декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ

В Петербурге до конца года состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Как передает РИА Новости, Ушаков отметил, что дружеский саммит будут проводить по уже сложившейся традиции. Он также подчернил, что по мимо саммита будут еще “кое-какие другие контакты”, но это мероприятия станет самым главным.

Напомним, что неформальная встреча лидеров стран СНГ проходит в Северной столице не в первый раз. В октябре текущего года, президент России Владимир Путин пригласил своих коллег на встречу в конце года в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что город на Неве был объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году. Данное решение было принято а саммите глав государств СНГ. В следующем году этот статус будет играть особую роль, так как город отметит свое 320-летние.