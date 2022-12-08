В Петербурге в 2023 году откроют три новые площадки для выгула собак

В 2023 году в трех районах Петербурга появятся новые площадки для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, новые площадки откроют: напротив дома 28 на Яхтенной улице в Приморском районе, в Петроградском районе на пересечении Звериноской улицы и переулка Некрасова, а также у дома 21 на Среднем проспекте в Василеостровском районе.

По словам заместителя председателя Комитета по благоустройству Ларисы Канунниковой, в выборе мест для таких площадок участвуют горожане. Свои предложение петербуржцы могут направить по их адресам и наполнению в районные администрации.

В пресс-службе также отметили, что наличие таких площадок создает комфортные условия как для владельцев питомцев, так и для обычных граждан.

Напомним, что в 2023 приступят к разработке порядка содержания домашних животных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2022 года петербуржцы заплатили порядка 300 тысяч рублей за неправильный выгул домашних питомцев.