В Петербурге суд запретил 10 ссылок на Telegram-каналы за деморализацию военнослужащих

Дзержинский райсуд Петербурга запретил 10 ссылок, информация по которым “морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев”. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Соответствующий иск был подан заместителем военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона. В ходе мониторинга сети были выявлены Telegram-каналы, содержащие материалы, направленные на деморализацию граждан и военнослужащих, призывы их к дезертирству и оскорбления представителей власти.

Доступ к данным каналам был свободным и просмотреть, и распространить информацию в электронном варианте мог любой пользователь. Суд утвердил требования заместителя военного прокурора.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор гражданину, который потушил “Вечный огонь” на Марсовом поле.