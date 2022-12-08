Петербургские медики готовятся к вспышке гриппа и ОРВИ

В Петербурге в скором времени ожидается вспышка гриппа и ОРВИ, которая наложится на распространение коронавируса, которое хоть и замедлилось, но никуда не делось.

Как передает Neva.Today, с конца ноября в Москве и других регионах страны был зафиксирован рост заболеваемости свиным гриппом и ОРВИ. Город на Неве не стал исключением. Так, в Петербурге в начале декабря, по сообщению городского управления Роспотребнадзора, заболеваемость выросла почти на 20%.

На фоне этого петербургские врачи стали морально готовиться к дальнейшему увеличению числа заболевших. Уже сейчас прогнозируется подъем заболеваемости до 40%.

В свою очередь в Комздраве отметили, что Петербург полностью подготовлен к сезонному подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Не стоит также забывать о коронавирусе, заболеваемость которого растет с начала декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-иммунолог Владимир Болибок прогнозировал вспышку свиного гриппа в преддверии Нового года.