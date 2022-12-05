Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о мысе Киперорт

Ленинградская область полна невероятно красивых и завораживающих мест. Губернатор региона рассказал об одном из них.

Как передает ivbg.ru, в своем Telegram-канале глава 47-региона поведал о мысе Киперорт, который находится в заказнике Выборгский. Здесь, по словам Дрозденко, царит тишина и спокойствие. Тропы проходят среди сосен и камней, 100-летних дубов и вязов. А прибрежная полоса, острова и залив — красивы при любой погоде.

Напомним, что в прошлый раз Александр Дрозденко рассказывал про шарм исторического центра города Тихвина, расположенного в Ленинградской области.