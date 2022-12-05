В Петербурге открыли прием обращений горожан на прямую линию

Петербуржцы смогут задать интересующие их вопросы во время прямой линии со Смольным, которая состоится 10 декабря.

Как рассказали в пресс-службе правительства Петербурга, начался прием обращений на прямую линию, трансляция которой пройдет 10 декабря в 12:00 в прямом эфире телеканала “Санкт-Петербург”.

Жители Северной столицы смогут отправить свой запрос и получить ответы на интересующие их вопросы в прямом эфире. Обращение можно отправить, позвонив на горячую линию 246-79-49 и продиктовать вопрос оператору.

В Смольном пообещали рассмотреть все отправленные обращения горожан. Такая прямая линия проходит каждый год.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Смольном рассказали про Молодежную премию для молодых петербуржцев, учащихся колледжей и вузов. Ежегодно она присуждается молодым горожанам, детским и молодежным общественным объединениям и коллективам.