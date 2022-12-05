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Иммунолог предупредил петербуржцев о росте заболеваемости свиным гриппом перед Новым годом

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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В Петербурге прогнозируют рост заболеваемости свиным гриппом в преддверии Нового года. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, сейчас в городе активно распространяется несколько заболеваний по мимо свиного гриппа. Речь идет о коронавирусе, аденовирусе и сезонном гриппе. Также он отметил, что сложно предугадать, сколько по времени будет держаться пик заболеваемости. Об этом пишет 78.ru.

В случае со свиным гриппом в группу риска входят пожилые люди, особенно те, у кого имеются сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Кроме этого, Болибок высказал опасения для беременных.

Специалист отметил, что от свиного гриппа есть лекарство — осельтамивир. Принимать его нужно после появления первых симптомов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщел, что в Северной столице были афиксированы первые случаи заражения свиным гриппом.

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