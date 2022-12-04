Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в начале рабочей недели. Ожидается снегопад.

В Главном управлении МЧС по Северной столице сообщили, что в понедельник, 5 декабря, в городе местами ожидается сильный снег. Петербуржцев призвали быть внимательными на дорогах.

Также осадки ожидаются и 4 декабря, в воскресенье.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Михаил Леус рассказал, что в городе на Неве в воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, местами может пройти снег, а где-то возможна снежная крупа. Температура воздуха опустится до -2...-4 градусов.