За счет атмосферного фронта в Петербурге местами пройдет снег

В Петербурге 4 декабря, в воскресенье, ожидается преимущественно облачная погода. Местами может пройти снег, а где-то возможна снежная крупа.

Об этом рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале. По сообщению специалиста, синоптическая ситуация в городе будет формироваться за счет фронтального раздела, пришедшего с запада.

Температура воздуха в городе составит -2...-4 градуса, по Ленобласти -2...-7. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет изменяться мало и составит 776 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвел итоги погоды за ноябрь.