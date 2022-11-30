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В Петербурге на форуме "Российский промышленник" обсудили тему импортозамещения

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В Петербурге проходит форум “Российский промышленник”, на котором 30 ноября прошло пленарное заседание “Новый облик российской промышленности в меняющемся мире: импортозамещение, модернизация, кадры”. На нем были подняты важные вопросы дальнейшего развития промышленности и бизнеса в России.

Заседание открыл вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что за годы существования форум стал одной из основных площадок для обсуждения технологического развития страны.

Важными темами для российской промышленности на сегодняшний день, по словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, является обеспечение технологического суверенитета РФ и цифровизация. Он также заявил, что введённые санкции против России потребовали оперативных решений, с которыми государство и бизнес успешно справились. Но в будущем придется приспосабливаться к новым вызовам и рискам.

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков добавил, что в настоящее время остаются не закрытыми много проблем и задач. К примеру, отечественные предприятия нуждаются в инвестициях, так как многие инвестиционные активы ушли из России.

Он также сказал, что требуется заниматься развитием целого ряда отраслей в стране. В том числе, необходимо совершенствовать авиационную и химическую промышленность, двигателестроение, микроэлектронику и другие.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что на фоне сложившийся ситуации, поддержка отечественной промышленности является приоритетной. Чтобы успешно выполнить программы импортозамещения, необходима координация между регионами и федеральным центром.

Поляков отметил, что был выполнен комплекс мер поддержки отраслей экономики и предприятий, работающих в сфере импортозамещения.

Несмотря на все введенные против страны ограничения, российская экономика смогла выстоять, подчеркивает председатель совета директоров ПАО “Северсталь” Алексей Мордашов. Он отметил, что бизнес показал высокую устойчивость к внешним факторам.

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