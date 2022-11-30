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Колесов против Леуса: какому синоптику петербуржцы отдают большее предпочтение

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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Рынок предсказания погоды в Петербурге разделен на два лагеря. Часть горожан узнают о погодных изменениях от московского синоптика Михаила Леуса, а другая часть — от главного синоптика города на Неве Александра Колесова.

Neva.Today рассказала о влиятельности предсказателей погоды среди петербуржцев, а также узнала у синоптиков, что они друг о друге думают и ощущают ли конкуренцию. Оба синоптика ведут свои каналы в мессенджере Telegam. Канал Колесова называется “О погоде в Петербурге”, а у Леуса – “Погода от шефа”.

Александр Колесов обходит своего московского коллегу по количеству подписчиков и по их ежемесячному приросту, но уступает по шкале вовлеченности подписчиков. Посты в первые сутки после публикации Леуса читают 109% подписчиков его канала, посты Колесова – 55%.

Подходы в подаче информации у синоптиков также разные. Если Леус подает “сухую” и короткую информацию, то главный синоптик Петербурга небольшие метеорологические рассказы.

По словам Колесова, Леуса за коллегу он не считает, так как не уверен, что “Фобос” является метеорологической организации. В свою очередь Михаил Леус поделился, что подписан на Александра Михайловича и с интересом относится к его статьям. Также Михаил добавил, что ведение канала “Погода от шефа”, он воспринимает, как хобби.

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