Рынок рекламы испытывает сложности после ухода зарубежных компаний

В России из-за западных санкций и ухода с российского рынка большого количества зарубежных компаний и брендов ситуация на рынке рекламы стала сложнее.

Как передает АБН, помимо этого компания Google отключила возможность монетизации для российских предприятий и граждан. Это спровоцировала массовый переход в мессенджер Telegram и соцсеть “Вконтакте”.

Стоит заметить, что Россию также покинули и крупный компании с большими бюджетами и инвестициями. Все это привело к тому, что российский рынок рекламы в настоящий момент почти полностью состоит только из отечественных брендов. Сейчас на рынке присутствуют 33 крупных рекламодателя, из которых только 4 — иностранные.

Сложившиеся ситуация вынуждает пересмотреть взаимодействия с потенциальными потребителями, а также вынуждает искать новые площадки.