В Севастополе студенты разработали проект экзоскелета для погружения на глубину

В Севастополе студенты Политехнического института разработали проект экзоскелета для погружения на глубину.

Как передает “МК в Калининграде”, в Политехническом институте Севастопольского государственного университета студентами был разработан проект экзоскелета, предназначенного для погружения на глубину более 300 метров. В данный момент, в планах разработка опытного образца.

Как рассказала наставница проекта и кандидат технических наук Екатерина Владецкая, существующие на сегодня оборудование для водолазных работ ограничивает максимальную глубину погружения из-за опасного воздействия экстремального давления слоя воды на человека.

Потенциальными заказчинами разработки могут стать морские археологи, организации, занимающиеся подводными исследованиями и спасательными операциями на морских глубинах.